Een kunstroute langs gesloten horeca: "Dit is een win-win-win situatie"

AMSTERDAM - Kunstenaar Jarmo van Berkel is een kunstroute begonnen samen met andere kunstenaars en gesloten horeca-ondernemers, waarbij kunst in de ramen van de gesloten horeca wordt geplaatst en te koop wordt aangeboden. De inkomsten worden verdeeld tussen de horeca-ondernemers en kunstenaars.

Jarmo licht op. "Toen dacht ik, wat nu als we dit met meer gesloten horeca en kunstenaars doen. De opbrengsten kunnen ze dan delen. Daarnaast kunnen we er een mooie kunstroute van maken voor alle Amsterdammers!"

Jaro besloot toen samen met Jarmo om het schilderij voor het raam op te hangen. "Ik heb deze plek heel diep in mijn hart zitten, dus heb ik het café geschilderd zoals ik het zie", zegt Jarmo. "Mensen kunnen het dus zien wanneer ze voorbij lopen. Het was zo verkocht."

'We zijn toen een crowdfunding begonnen. Die liep gelukkig hartstikke goed." Jaro Ewout, mede-eigenaar van Checkpoint Charlie, knikt dankbaar. "Jarmo wilde ook helpen, maar had weinig dat hij kon missen, dus maakte hij een schilderij voor ons."

Het begon allemaal toen kunstenaar Jarmo van Berkel te horen kreeg dat een van zijn favoriete bars in de problemen zat. Tijdens de eerste lockdown had café Checkpoint Charlie aan de Nassaukade het namelijk moeilijk.

Quote

"De sfeer van de bar past helemaal bij mijn gitaren." DJ San Proper heeft vier van de gitaren uit zijn collectie bewerkt met verf, geïnspireerd door een aantal van zijn gitaarhelden. "Met pijn in mijn hart hoor, dus er zit een hoge prijs op zodat ze niet zomaar worden verkocht", lacht hij.

Zo was het Art Bar Project geboren. Jarmo begon rond te bellen. Al gauw had hij een match te pakken. DJ San Proper wilde meewerken samen met café Sound Garden aan de Marnixstraat.

Ook de meeste kunstenaars kunnen de inkomsten nu goed gebruiken. Zo ook de deelnemende kunstenaar Vidas Kacinskas, die als straatkunstenaar vooral afhankelijk was van de verkoop van zijn kunst aan toeristen. "Ik kom nu moeilijk rond tijdens de lockdown, dus nu haal ik zo nu en dan eten bij de voedselbank."

Daarom heeft hij een schilderij gemaakt voor kookatelier Back Eat in de Egelantierstraat. "Ik hoop dat snel iemand het schilderij koopt."

De hele stad vol

"We hebben nu al een tiental deelnemers voor het Art Bar project", zegt Jarmo. Hij hoopt op nog veel meer deelnemende horeca en kunstenaars om de stad vol te hangen met kunst. "Ik hoop gewoon dat we het in deze tijd met zijn allen een beetje beter kunnen maken voor elkaar."