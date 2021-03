Mega-expositie in Het HEM: "Er mag helaas niemand komen"

ZAANDAM - 175 leerlingen van negen kunstscholen uit heel Nederland exposeren tegelijkertijd in Het HEM. Hoe bijzonder het ook is dat er zoveel examenwerken in één keer getoond worden, op een handjevol pers en genodigden mag er niemand komen kijken.

"We vonden het belangrijk dat de studenten toch samenwerkten", zegt Rieke de Vos van Het HEM in Zaandam. Onder de naam "ALL INN" exposeren ze hun afstudeerprojecten en worden er workshops georganiseerd. Hierdoor krijgen de vers afgestudeerde kunstenaars toch een kans om hun werk aan elkaar te laten zien.

"Normaal ken je alleen de studenten van je eigen school of jaar", zegt Puck Kroon. "Het is misschien wel goed dat we nu eens uit die bubbel komen en zien waar anderen mee bezig zijn."

Madelief van de Beek wil het liefst net als alle andere kunstenaars dat haar werk door iedereen gezien wordt, maar ze denkt dat dit een goed alternatief is. "Het hoort wel een beetje bij dit jaar."

Omdat Het HEM een doorstroomlocatie is, mag er helaas geen publiek komen. De kunstwerken worden op het eind van de week weer weggehaald.