Expositie door lockdown weer van de muur: schilderijen te leen voor thuis

Tijdens de 'Vlootschouw' - zoals de expositie heette - waren ruim veertig werken van de leden van de kunstenaarsvereniging te zien. Die kunnen door de coronacrisis nu thuis aan de muur worden gehangen. "Iedereen kan één of meerdere kunstwerken lenen en steunt daarmee zowel de kunstenaarsvereniging als de kunstenaar", legt Meulenhoff uit.

Een actie om de coronacrisis te overleven? "Dat gelukkig niet zo zeer. Het is in ieder geval een actie om in verbinding te blijven met het publiek, die van onze kunst houdt en van onze kunstenaars houdt. Want natuurlijk gaan we niet rijk worden van die 50 euro per twee maanden voor een kunstwerk." Dertig kunstenaars van de vereniging doen mee en stellen hun werken beschikbaar.