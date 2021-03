Sluisroute open, maar oude en ontbrekende bebording zorgt voor verwarring

IJMUIDEN - Na drie jaar wachten was het gisterochtend dan eindelijk zo ver: de sluisroute over het Noordzeekanaal is weer open voor fietsers en voetgangers. Maar dit heuglijke feit is niet voor iedereen duidelijk, omdat de oude verkeersborden, waarop staat dat de route afgesloten is, nog niet zijn vervangen. Dat de sluisroute na 19.00 gesloten is, zou ook meer aandacht kunnen krijgen, zo bleek na de eerste dag.

De oude bebording staat ondanks de heropening nog steeds bij de opgang van de sluisroute - Han van Spanje

Han van Spanje, voorzitter van de Fietsersbond Velsen, was gistermiddag met een tiental andere leden met spandoeken aanwezig om te vieren dat ze eindelijk weer via de sluisroute naar de overkant kunnen. Wel viel het Van Spanje op dat er veel verwarring heerste bij andere fietsers en wandelaars of de route nu wel of niet open was. "Het is enorm onduidelijk, de oude borden met 'doorgaand verkeer afgesloten' staan nog pontificaal bij de sluis", aldus Van Spanje. "Ik heb gistermiddag Rijkswaterstaat gebeld en gevraagd waar de nieuwe borden blijven, maar vooralsnog zonder resultaat." Zo werd de sluisroute gisteren heropend:

Sluisroute open - NH Nieuws

De sluisroute is overdag open, maar sluit voorlopig om 19.00 uur in verband met het testen van de buitendeuren van de nieuwe zeesluis. Op de brug bij de cementfabriek staat wel een bord waarop staat dat de route is gesloten voor auto’s, maar wordt verder niets gemeld over de algehele sluiting in de avonduren. Het bord waarop dit wordt vermeld staat pas bij de sluis zelf, als je als fietser de Wenckebachstraat al helemaal hebt afgelegd. Een vader die gisteravond met zijn achtjarige zoontje de heropende sluisroute wilde uitproberen, moest eenmaal bij de sluis aangekomen rechtsomkeert maken. "Ik had ons die twee extra kilometer heen en terug graag bespaard." Eind april Rijkswaterstaat laat weten dat ze verwachten dat eind april de sluisroute ook in de avonduren weer gebruikt kan worden door (brom)fietser en voetgangers. Automobilisten moeten rekening houden dat ze voorlopig nog geen gebruik kunnen maken van de sluisroute.

Reactie Rijkswaterstaat "We hebben op en om het sluizencomplex een uitgebreid bordenplan staan met tientallen borden", zegt Pieter Zoon, woordvoerder van Rijkswaterstaat. "Helaas blijkt nu dat niet alle borden zijn aangepast. Daarnaast zijn een aantal niet goed geplaatst. We zullen dit zo snel mogelijk verbeteren, maar daarvoor zullen nieuwe borden moeten worden gemaakt." "Natuurlijk hadden we het liever in een keer goed gedaan, maar er glipt altijd wel iets doorheen. Zoals gezegd zullen we dit zo snel mogelijk oplossen." "Het aantal mensen dat komt kijken naar de heropende sluisroute is groot en we zijn blij dat men zo enthousiast is. Wel willen we iedereen oproepen om je aan de borden en afzetting te houden, voor je eigen veiligheid."