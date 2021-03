De grootste zeesluis ter wereld heeft nu ook deuren: "Een enorme klus"

VELSEN - Het werk aan de grootste zeesluis ter wereld in IJmuiden beleefde deze week een hoogtepunt. De tweede deur van de sluis en de reservedeur werden op hun plaats gezet. De eerste deur is in september vorig jaar al geplaatst. "Een enorme klus", zegt Jan Rienstra van Rijkswaterstaat, "maar alles is goed verlopen."