Sluisroute gaat eindelijk open, maar niet voor automobilisten

De sluisroute over het Noordzeekanaal is inmiddels al bijna drie jaar afgesloten. Eind maart gaat het sluizencomplex gedeeltelijk weer open, dat is veel later dan de in eerste instantie door Rijkswaterstaat beloofde heropening in april 2019. Nu blijkt ook dat auto's na de heropening nog steeds geen gebruik kunnen maken van de sluisroute.

Wanneer ook auto's weer gebruik kunnen maken van de overgang is onduidelijk. "We hebben al eerder beloofd om de sluisroute open te stellen voor autoverkeer, maar hebben dat al een paar keer moeten bijstellen. Daarom verbinden we er nu geen exacte datum meer aan en is de route voor auto's tot nader orde gesloten", aldus Pieter Zoon, woordvoerder van Rijkswaterstaat.