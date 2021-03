Michelinsterren uitgereikt: bekijk welke restaurants in jouw buurt een ster hebben

De Michelinsterren voor dit jaar zijn vandaag uitgereikt. Ieder jaar beoordeelt Michelin de beste restaurants met een of meerdere sterren vanwege hun goede eten of uitstekende bediening. NH Nieuws bracht de restaurants die dit jaar bekroont zijn in kaart.

Adobe Stock

In totaal telt De MICHELIN Gids Nederland 2021 in heel Nederland twee restaurants met drie Michelinsterren, achttien met twee sterren en 93 restaurants met één ster. In Noord-Holland zijn er twee nieuwe restaurants, Daalder en Wils in Amsterdam, bijgekomen met een ster. Bekijk op de kaart hieronder welke restaurants bij jouw in de buurt een ster hebben ontvangen.

Eerder bekend Restaurants Daalder en Wils in Amsterdam hoorden op 27 maart al dat ze een ster toegewezen hadden gekregen. Door een foutje stonden de nieuwe sterren al in de app van Michelin. Restaurant 212 aan de Amstel heeft er zelfs nog een ster bij gekregen. Daarmee telt de stad nu drie tweesterrenrestaurants. De eigenaren van restaurant Aan de Poel, Stefan van Sprang en Robbert Veuger, zijn dolgelukkig dat ze van Michelin hun twee sterren mogen behouden. En dat voor het negende achtereenvolgende jaar. Ook op andere plaatsen in onze provincie waren restaurants blij verrast. Zo blijft Haarlem na Amsterdam koploper als het gaat om de stad met het meeste aantal sterrestaurants. De drie Haarlemse restaurants met één of twee sterren hielden deze namelijk bij zich. Zo ontving restaurant ML in Haarlem zijn ster voor het 10e jaar op rij. Dat gold ook voor restaurant Olivijn en restaurant Ratatouille Food & Wine (beiden één ster). En in de buurt van Haarlem kregen ook De Bokkedoorns (Overveen, twee sterren) en Cheval Blanc (Heemstede, één ster) een goede beoordeling. Vrienden van Jacob in Santpoort-Noord verliest door sluiting haar enige ster.