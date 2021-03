Nieuwe Michelinsterren per ongeluk bekendgemaakt

Dennis Huwae, eigenaar van restaurant Daalder, werd vanochtend verrast met het goede nieuws. Hij zegt ontzettend blij en trots te zijn: "Het is een gekkenhuis! Ik heb honderden gemiste oproepen. Het is zo mooi dat we zo sterk corona uit zijn gekomen. Beter had het niet gekund."

Genoeg reden voor een feestje dus. "Maak jij je maar niet druk, ik ben al dronken!", lacht Dennis.

Daalder en Wils zijn twee van de acht restaurants in het land die er vandaag een ster bij hebben gekregen. Restaurant 212 heeft er net als nog één restaurant in Nederland een tweede ster bijgekregen. In Amsterdam zijn er nu in totaal 20 sterrenrestaurants.

Regio Haarlem

Ook op andere plaatsen in onze provincie waren restaurants blij verrast met het nieuws. Zo blijft Haarlem na Amsterdam koploper als het gaat om de stad met het meeste aantal sterrestaurants. De drie Haarlemse restaurants met één of twee sterren hielden deze namelijk bij zich. Zo ontving restaurant ML in Haarlem zijn ster voor het 10e jaar op rij.

Ook restaurant Olivijn en restaurant Ratatouille Food & Wine (beiden één ster). En in de buurt van Haarlem kregen ook De Bokkedoorns (Overveen, twee sterren) en Cheval Blanc (Heemstede, één ster) een goede beoordeling. Vrienden van Jacob in Santpoort-Noord verliest door sluiting haar enige ster.

Per ongeluk gepubliceerd

Verder werd de ster behouden in restaurant Lucas Rive in Hoorn, Posthoorn in Monnickendam, De Vrienden van Jacob in Santpoort, Merlet in Schoorl, Bij Jef in Den Hoorn (Texel), Soigné in Bussum en Apicius in Bakkum.

Dat de sterren nu al bekend zijn, was zeker niet de bedoeling. De officiële presentatie van de nieuwe Michelingids zou pas over twee dagen plaatsvinden in het DeLaMar Theater. Hoe het kan dat de sterren al zijn gepubliceerd in de app, is onduidelijk.