Sterrenrestaurant blijft dicht, landgoed Duin en Kruidberg broedt op nieuw concept

SANTPOORT-NOORD - Zodra de horeca weer open mag, blijven de deuren van Vrienden van Jacob, het sterrenrestaurant van Duin en Kruidberg, gesloten. Gezien de huidige situatie bleek het voor de eigenaar van het landgoed niet haalbaar om het restaurant in de huidige vorm te behouden. De brasserie en het restaurant zijn nu samengevoegd, dit concept, met als werknaam ‘Het Restaurant’ lijkt blijvend.

Landgoed Duin en Kruidberg - Eigen beeld

Restaurant Vrienden van Jacob, dat in 2002 werd geopend en in 2006 werd beloond met een Michelinster, is al sinds de coronacrisis uitbrak gesloten. Hetzelfde geldt voor brasserie DenK dat zich in het souterrain van het landgoed bevond. Al aan het begin van de crisis werd besloten om de brasserie naar boven te halen, op de plek waar normaliter Vrienden van Jacob haar gasten ontvangt. De brasserie kreeg, toen hotelgasten nog gebruik mochten maken van de eetgelegenheden in hotels, een combinatie functie, die van brasserie en restaurant. Dit concept bleek goed te werken, niet alleen op praktisch gebied, doordat de drie verschillende keukenbrigades nu waren samengevoegd tot één, maar ook op financieel gebied. Het uitblijven van zakelijke gasten en buitenlandse toeristen, de voornaamste doelgroep van Vrienden van Jacob, zal volgens general manager Bernard Lensink voorlopig nog wel aanhouden. "Helaas dwingt de situatie ons, maar ook andere hoteliers om dit soort keuzes te moeten maken. We verwachten dat het nog wel even duurt voordat de aanloop van buitenlandse en zakelijke gasten weer toeneemt", aldus Lensink.

Het Amstel Hotel in het centrum van Amsterdam ging Duin en Kruidberg voor, in augustus vorig jaar besloten zij om hun gerenommeerde sterrenrestaurant La Rive te sluiten, vanwege overeenkomstige overwegingen. Zij kozen ervoor om het restaurant en de brasserie gelijk te trekken, de naam is inmiddels omgedoopt tot Amstel restaurant. Eén van de redenen voor hen was om meer lokale gasten naar hun restaurant te trekken, ook vanuit het oogpunt dat het nog wel even duurt voordat buitenlandse gasten en masse hun restaurant zullen bezoeken. Duin en Kruidberg werd in december 2019 overgenomen van ABN Amro door Hoscom, dat wordt gerund door Lucas Petit. Hoscom lijkt nu dezelfde kant op te willen als het Amstel Hotel. "We zitten nog in de opstartfase, maar we zijn enthousiast over de combinatie van de brasserie en het restaurant", zo laat Lensink weten. Het brengt nieuwe mogelijkheden en een nieuwe, lokalere doelgroep met zich mee." Wat betreft een eventuele naam tasten ze voor nu nog in het duister, de werknaam is voor nu 'Het Restaurant'. "Misschien houden we deze naam wel aan", zegt Lensink. "Het klinkt in ieder geval niet gek."

Voor de voormalig chefkok van Vrienden van Jacob, Alain Alders, betekende de sluiting dat hij na 24 jaar dienstverband afscheid moest nemen van Duin en Kruidberg. Dit is volgens zowel Lensink als Alders in goede harmonie gegaan. "Ik baalde natuurlijk wel en ik had het niet helemaal aan zien komen, maar het biedt ook leuke, nieuwe kansen", zo laat Alders aan NH Nieuws weten. Deze zomer opent Alders zijn nieuwe restaurant Chef’s Table by Alain in Museum Broekerveiling in Broek op Langedijk. "Het wordt een Thaise dining met een zes gangen diner voor kleine gezelschappen. Het is natuurlijk afhankelijk van de versoepelingen wanneer we precies open kunnen, maar ik heb er zin in."