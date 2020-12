Hotels mogelijk open, zonder eten en drinken: "Als dit zo is, zeggen we boekingen af"

HEEMSKERK - Hotel en Chateau Marquette in Heemskerk zit de hele kerst volgeboekt met gasten die bij hen komen logeren en dineren. Zoals het er nu naar uitziet blijven de hotels wel open, maar mogen ze geen eten en drinken meer serveren, zo heeft directeur en eigenaar Erik Kuiper-van den Berg in de wandelgangen vernomen. "Als dat de realiteit blijkt, zeggen we alle reserveringen af."

Hotel en chateau Marquette in Heemskerk - Eigen beeld

In heel Nederland zijn restaurants sinds de aangescherpte maatregelen gesloten, alleen hotelgasten kunnen gebruik maken van het bij het hotel behorende restaurant. Veel hotels bieden tijdens de kerstdagen arrangementen aan, het is voor mensen de enige manier om uit eten te kunnen. "We kunnen binnen de regels maximaal 60 gasten ontvangen verdeeld over 5 stijlkamers. We zijn beide kerstavonden volgeboekt, maar zonder eten en drinken komt er echt niemand overnachten", stelt Kuiper-van den Berg.

Quote "Het MKB is continu het haasje, pas daar dan ook de vergoedingen op aan" Erik Kuiper-van den Berg, hotel en Chateau Marquette

"Hoewel ik iemand ben die graag de randjes van de regels opzoekt, ga ik als dit gerucht vanavond waarheid blijkt, geen risico lopen. Geen restaurant betekent simpelweg dat we alle reserveringen zullen cancelen, hoewel ik verwacht dat de gasten tegen die tijd zelf al hebben afgebeld. We waren zo blij dat we kerst even konden meepakken, dat zou financieel gezien een beetje lucht geven", zegt hij gelaten. "Maar niet dus." Kuiper-van den Berg vermoedt dat hij na vanavond de deuren weer kan sluiten, met alle financiële gevolgen vandien. "Dit is een gigantische klap en hoewel het de keuze is van de overheid, zullen zij niet voor de volle honderd procent onze kosten dekken. Het MKB is continu het haasje, pas daar dan ook de vergoedingen op aan."