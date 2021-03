Aan de Poel dolgelukkig met twee Michelinsterren: "Geweldig, allemaal lachende gezichten!"

De uitreiking ziet hij echt als een opsteker, niet alleen voor hem als een van de eigenaren maar zeker ook voor de medewerkers."Het is een schrale troost, dat we toch nog even een positief moment hebben, voordat we binnenkort hopelijk weer open mogen. Het is echt een oppepper voor mijn personeel dat hard heeft getrokken om de twee sterren te behouden."

Zoals elk jaar wordt er met spanning uitgekeken naar de culinaire prijzen. Maar nu is het extra bijzonder omdat veel restaurants een groot deel van vorig jaar noodgedwongen hun zaak moesten sluiten vanwege de coronacrisis. Mede-eigenaar Stefan van Sprang heeft er bijna geen woorden voor. "Helemaal geweldig, zeker in deze tijd."

Vooraf was wat gedoe rond de bekendmaking van de Michelinsterren omdat een deel van de lijst, met een selectie van restaurants, zaterdag al via de app uitlekte. Aan de Poel zat daar overigens niet tussen.

Reserveringen

Van Sprang houdt zich daar ook niet zo mee bezig. Hij vindt het vooral jammer dat nieuwe restaurants die een ster hebben gekregen, door de coronacrisis niet kunnen boeken. "Toen ik twee sterren ontving, kreeg je zoveel reserveringen dat je al een half jaar van te voren volzit. Door de coronacrisis is dat nu niet mogelijk. Dat is jammer, want zoiets geeft een hele positieve vibe aan je staf."

Voorlopig kan Aan de Poel het nog wel een paar maanden volhouden, vooral omdat de drive-in een succes is en het personeel bij mensen thuis kan koken. Maar veel langer moet het ook niet duren, meent de restauranteigenaar.

Champagne

Bang dat Aan de Poel een ster moest inleveren of teleurgesteld dat er niet juist een derde ster bij is gekomen is Stefan van Sprang niet. "Na 25 jaar in het vak, weet ik wel wat ik ongeveer kan verwachten van de inspecteurs van Michelin. Over twee jaar hoop ik misschien op een derde ster, maar voor nu gaan we eerst een glaasje champagne drinken op het succes!"