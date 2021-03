Een jaar na dood jonge moeder staat chauffeur van Bussums busdrama voor de rechter

Het ongeluk gebeurde in de vroege avond van woensdag 8 januari vorig jaar. Vlak voor het ongeluk was het treinverkeer uitgevallen door een grote sein- en wisselstoring tussen Naarden-Bussum en Weesp. Vervangende bussen brachten reizigers toch van station naar station. De chauffeur reed op één van de bussen, had net een groep passagiers naar buiten gelaten en stond langere tijd stil op straat, wachtend om weer te vertrekken.

De verslagenheid was enorm na het ongeluk. Veel Naarders en Bussumers rouwden mee met de vader en het zoontje die na het verlies van hun moeder en toekomstig broertje of zusje achterbleven. Op de plek van het ongeluk ontstond al snel een bloemenzee. "Wat kan er nou voor ergers gebeuren dan dit? Dit is echt verschrikkelijk", vertelde een bewoner van de straat daags na het ongeluk.

Oorzaak van het ongeluk

Na het ongeluk was het lang onduidelijk was er nu precies was gebeurd. Passagiers vertelden na het ongeluk dat ze dachten dat de buschauffeur onwel was geworden en dat de bus daardoor op hol sloeg. De politie sprak een dag later over mogelijk technisch falen van de overigens vrij nieuwe bus.

Alles leek er op dat de chauffeur zelf ook slachtoffer was van wat er zich die avond afspeelde. Hoewel de man voor een verklaring wel meegenomen werd naar het politiebureau, werd er voor hem ook slachtofferhulp geregeld.

De zaak wordt vandaag behandeld door de rechtbank van Lelystad.