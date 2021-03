Eind april weer naar poptempel Victorie met beperkt publiek en sneltests

Via Facebook laat het poppodium te weten dat per voorstelling honderd zitplekken bezet mogen worden. Wie er precies eind april op het podium gaat staan is nog onbekend. De line-up en hoe alles in zijn werk gaat rondom het sneltesten wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt, meldt de Alkmaarse poptempel.

De pilots zijn een initiatief van de taskforce culturele en creatieve sector, in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Volksgezondheid. Eerder werd al bekend dat ook het Patronaat in Haarlem haar deuren mocht openen voor meerdere testevenementen.

Begint maart werd er in Amsterdam in de Ziggo Dome het eerste concert georganiseerd sinds de lockdown. Deze evenement werden georganiseerd door Fieldlab Evenementen, zij zullen niet de optredens in Victorie organiseren.