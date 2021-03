Eindelijk weer feesten in de Ziggo Dome: "Onwerkelijk, maar vertrouwd"

AMSTERDAM - In de Ziggo Dome kon vandaag eindelijk weer gefeest worden. 1300 gasten waren uitverkoren om mee te doen aan het testevent. Het dancefeest is een van proefevenement waarmee onderzocht wordt hoe grote evenementen weer veilig kunnen plaatsvinden. "Het was onwerkelijk, maar toch weer vertrouwd", zegt DJ Sunnery James die eindelijk weer eens op mocht treden.

"Het was super vet", zegt Julie Hansman die voor NH Nieuws in de Ziggo Dome was. "Je vergeet even wat er aan de hand is en wat er is gebeurd", vertelt ze. Ze zag vandaag alleen maar blije mensen. "Iedereen was aardig tegen elkaar. Meestal heb je wel dat een beveiliger ergens heen moet, maar dat was vandaag helemaal niet zo."

Ook voor de DJ's die vandaag op mochten treden was het weer even wennen. "Op het moment dat je binnenkomt denk je: kunnen we dit nog? Maar je went heel erg snel", zegt het DJ-duo Sunnery James en Ryan Marciano. Ze twijfelden geen moment toen ze werden gevraagd, zegt Ryan Marciano. "We zeiden meteen ja. Het is zo bijzonder dat we mee kunnen werken aan de test." Ze hopen dat dit evenement goed verloopt. "Dan kunnen we met een positieve blik naar de toekomst kunnen kijken. Daar staan we hier voor. Dat we onze dancescene niet in elkaar laten klappen na 30 jaar hard werken", zegt Sunnery James.

