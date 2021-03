Theo bezocht Fieldlab-festival: "Nog voor binnenkomst al kippenvel. Het was tof"

HOORN - "Als een kind in een snoepwinkel. Het voelde alsof ik voor de eerste keer naar een festival ging", vertelt Theo Viset over zijn ervaring op het Fieldlab-testfestival in Biddinghuizen. Theo is één van de vele Westfriezen die gisteren bij het testfestival was, en hoewel hij in het verleden meerdere festivals bezocht, voelde dit als een compleet nieuwe ervaring.

Theo Viset

Theo vertelt aan WEEFF dat hij het een 'bizarre ervaring' vond. "Voornamelijk hoe verbaasd je bent tijdens deze eerste keer na zo'n lange tijd", legt hij uit. "Ik moet eerlijk bekennen dat ik best vaak kippenvel krijg bij optredens, maar dit begon al voordat we op het terrein waren. Dit was echt een hele happening. En alles was echt supertof geregeld." Het mini-festival afgelopen weekend was de laatste in een serie van testevenementen van de overheid. Onder meer een cabaretvoorstelling van Guido Weijers, een aantal concerten in het Ziggo Dome en het festival op het terrein van Lowlands in Biddinghuizen behoorden bij de zogeheten Fieldlab-evenementen.

Volgens Theo was het hele festival ruim opgezet voor iedereen en konden de bezoekers op vele plaatsen eten halen of bij een bar een drankje bestellen. "Ook waren er voldoende mogelijkheden voor iedereen om munten te halen." "Maar boven alles vind ik dat de organisatie alles top geregeld heeft", gaat Theo verder. "Iedereen stond daar belangeloos, dus ook alle artiesten en crew. Het is heel tof om te zien dat iedereen zijn beste beentje voor heeft gezet, zodat evenementen in de toekomst weer mogelijk kunnen zijn. Hoorns feestje De festivalmiddag met 1.500 bezoekers werd afgetrapt door de Nederlandse zangeres Froukje en later stonden onder andere De Staat en Chef'Special op het podium. Daarnaast was er nog een onaangekondigde artiest: de van oorsprong Hoornse rapper S10 gaf een kleine set op het tweede podium. "Toen we net binnen waren hoorden wij dat zij op zou treden", zegt Theo. "Er was een act uitgevallen, en zij was aanwezig als gast op het festival. Nadat ze werd gevraagd, besloot ze om een kleine set te geven. Dat duurde ongeveer een kwartier, twintig minuten. Naast de bekenden die we tegenkwamen werd het toen echt een beetje een Hoorns feestje." Uitslag en GPS Theo bezocht het evenement met twee vrienden, Mick Limburg en Richard Spoelstra. Afgelopen vrijdag heeft iedereen zich laten testen, om zo met een negatieve uitslag het terrein op te kunnen. "Daarvoor hadden ze vier locaties ingericht", aldus Theo. "Het meest dichtbij was die in Amsterdam. Zaterdagochtend kreeg ik mijn uitslag binnen. Daarnaast moesten we een app downloaden, waarop alle informatie over het festival stond." Tekst gaat verder onder de video

Zo werd de bezoekers bij binnenkomst gevraagd een mondkapje te dragen en kregen ze een tijdvak mee waarin ze op het festivalterrein konden komen. Bij binnenkomst moesten ze naast de negatieve uitslag een identiteitsbewijs tonen, waarna de bezoekers een GPS-systeem kregen dat registreerde waar iedereen zich bevond en met wie hij of zij in de buurt was geweest. Aan 150 mensen werd bij binnenkomst gevraagd of zij bij wijze van steekproef een sneltest af wilden nemen. Nieuwe coronatest Aankomende vrijdag moet Theo een tweede coronatest af laten nemen. Dan wordt gekeken of hij besmet is geraakt tijdens het evenement. Er kan ook in kaart worden gebracht door wie hij de besmetting op zou hebben kunnen lopen en wie er bij hem in de buurt zijn geweest die middag. "Maar het is lastig vast te stellen of je het dan ook echt daar hebt opgelopen", zegt hij. "Mijn vriendin en ik zijn beiden in november positief getest op corona. Toen werd er gekeken naar alle contacten van drie dagen daarvoor. Dus vijf lijkt me nu misschien wat veel."