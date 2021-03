Speciale kinderteststraat in Wormerveer opent deuren, wel stop op diepe neustest

WORMERVEER - De teststraat die is omgebouwd tot een kinderteststraat opent vandaag de deuren. Kinderen die last hebben van milde klachten, kunnen zich hier laten testen op het coronavirus. In vergelijking met andere teststraten in de provincie, staat hier de aandacht voor het kind voorop. "We kijken goed wat het kind nodig heeft om hem of haar gerust te stellen", zegt Diana Nierop van de GGD Zaanstreek-Waterland op NH Radio.

Steeds meer kinderen in de leeftijd tot 12 jaar worden dus getest, waardoor verschillende teststraten speciale kindertestbalies hebben ingericht. In Wormerveer pakte ze het anders aan: daar vormde ze de hele teststraat om tot kinderteststraat.

In deze teststraat is meer tijd en aandacht voor het kind, legt Nierop uit. Medewerkers zijn erop getraind om met kinderen om te gaan en hen gerust te stellen. Een voorbeeld is dat er voor een test vijf minuten wordt aangehouden, waar dit er normaal gesproken drie zijn. Dit is bedoeld om wat meer uitleg te geven over de test. "Ook wordt gekeken naar hoe we gaan testen. Zo kan de ouder naast het kind gaan zitten of het kind kan bij de ouders op schoot", zegt ze.

Wattenstaafje laten voelen

Ook wordt voorgedaan hoe zo'n test in z'n werk gaat. Dat wordt bijvoorbeeld geoefend op een knuffel of de medewerkers laten het wattenstaafje even voelen, vertelt Nierop. "Alles om een kind op zijn of haar gemak te stellen. Want de meesten zien er niet echt naar uit om een test te ondergaan."

De manier waarop getest wordt, zal binnenkort veranderen. Per 4 april wordt de diepe neustest namelijk vervangen door een zogeheten midnasale test. Dit betekent dat de PCR-test maar voor een klein deel in de neus wordt gestoken in plaats van diep in de neus. Nierop geeft aan hiervan op de hoogte te zijn. "Wij nemen hierin het landelijke advies over. Ik kan me voorstellen dat dit prettiger is voor het kind", zegt Nierop.

Dapperheidsdiploma

Als beloning krijgen de kinderen een dapperheidsdiploma. De GGD Zaanstreek-Waterland hoopt dat de kinderen hierdoor met een positief gevoel naar huis gaan. "Want de ouders vinden testen soms al niet leuk, laat staan de kinderen."

De testlocatie in Wormerveer is zeven dagen per week open. Ook in de teststraat in Purmerend blijft het mogelijk om een coronatest af te nemen bij een kind, maar in de teststraat in Zaandam kan dat vanaf vandaag niet meer. De GGD geeft aan dat logistiek op die locatie het niet goed toelaat om zowel volwassenen als kinderen te testen.