GGD komt met kinderteststraat: "Meer aandacht en achteraf dapperheidsdiploma"

HUIZEN - Kinderen met een mogelijke coronabesmetting kunnen zich vanaf morgen laten testen in een speciale kinderteststraat van de Gooise GGD. De kinderteststraat opent op het terrein van de teststraat in Huizen.

De kinderteststraat komt er zodat het testpersoneel wat meer tijd kan nemen voor de kinderen, die de test vaak erg spannend vinden. De kinderen mogen met hun ouders wandelend door de teststraat en hoeven niet in de auto te blijven zitten. Voordat ze getest worden, worden de kinderen uitgebreid gerustgesteld. "Na afloop krijgen ze een sticker een een dapperheidsdiploma", laat de GGD weten.

Er worden veel meer kinderen getest sinds de heropening van de basisscholen. Als daar een kind met coronaverschijnselen naar huis gaat, moet de hele klas in quarantaine. De klasgenootjes mogen na vijf dagen uit quarantaine als ze zich laten testen. Als de test negatief is, mogen ze terug naar school. Als ze zich niet laten testen, moeten ze vijf dagen langer in quarantaine blijven.

Meer tijd

Het testpersoneel nam de laatste tijd al meer tijd voor kinderen die getest moeten worden. Ouders die een testafspraak voor hun kind maakten via het landelijke nummer, werden doorverbonden met de regionale GGD, om te kijken of een wat langere afspraak mogelijk was.

Vanaf morgen worden alle testafspraken voor kinderen gepland in de nieuwe kinderteststraat. Ouders die ook getest willen worden, kunnen dat tegelijkertijd doen.

De kinderteststraat in Huizen is overigens niet de eerste speciale teststraat voor kinderen in Noord-Holland. Eerder werd er op Schiphol ook al eentje geopend.