Teststraat wordt omgebouwd tot kinderteststraat

De medewerkers van de teststraat zijn getraind om kinderen te testen. Er zal ook meer tijd worden genomen voor het afnemen van de test. Bij de kinderen wordt de gebruikelijke PCR-test afgenomen waarbij het wattenstaafje zowel in de neus als in de keel gaat.

Als ouders tegelijkertijd met hun kinderen getest moeten worden, kan dit ook in de kinderteststraat. De testlocatie in Wormerveer is straks 7 dagen per week open.

Zaandam

In de teststraat in Purmerend blijft het mogelijk om een coronatest af te nemen bij een kind, maar in de teststraat in Zaandam kan dat vanaf 26 maart niet meer. De GGD geeft aan dat logistiek op die locatie het niet goed toelaat zowel volwassenen als kinderen te testen.