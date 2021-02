Aanzienlijk meer tests afgenomen in Kennemerland, Schiphol krijgt speciale kinderteststraat

De GGD verwacht dat de komende tijd veel meer kinderen zich zullen laten testen en daarom zijn er bij de testlocatie op Schiphol twee speciale kinderteststraten ingericht. Met extra kindvriendelijke aankleding én personeel. Dat meldt mediapartner Haarlem105. Het aantal afgenomen tests was afgelopen week al flink gestegen in de regio.

Op basisscholen geldt de regel dat als één kind positief test, de kinderen die met hem of haar in nauw contact zijn geweest, ook in quarantaine moeten. Na vijf dagen kunnen ze zich laten testen. Als de test negatief is, mag een kind weer naar school, bij een positieve uitslag gelden de gebruikelijke quarantaineregels. Een kind met klachten, ook al zijn ze mild, moet thuisblijven of zich laten testen.

De afgelopen week zijn er in Kennemerland aanzienlijk meer tests uitgevoerd dan de week ervoor, namelijk 12.637 keer. Dat zijn er bijna 4.000 meer. Volgens Harm Groustra, woordvoerder van GGD Kennemerland, heeft dat twee oorzaken. "Er worden meer kinderen getest en de testbereidheid lijkt toe te nemen vanwege het oplopend aantal besmettingen."

Tussen 18 en 24 februari testten in de regio in totaal 1162 mensen positief. Dat zijn er 314 meer dan de week ervoor.

Meer vaccinatielocaties

In totaal zijn er in de regio nu 25.000 ouderen en zorgprofessionals gevaccineerd. Van die laatste groep heeft een groot deel de tweede prik al gehad. Op dit moment zijn ouderen tussen de 80 en 85 jaar aan de beurt. Naast Schiphol, worden er in maart ook vaccinatielocaties ingericht in Haarlem en Beverwijk en kleinere ondersteunende locaties in Uitgeest, IJmuiden en Zandvoort.

In Haarlem gaat het om een gecombineerde test- en vaccinatielocatie in het Kennemer Sportcenter. Bij voldoende voorraad kunnen daar dagelijks maximaal 1.000 prikken worden gezet.

In Beverwijk, op parkeerplaats P0 bij de Bazaar, kunnen straks maximaal 2.000 mensen worden gevaccineerd. In Uitgeest en IJmuiden gaat het om maximaal 600 vaccinaties per dag. In Zandvoort wordt waarschijnlijk een mobiele unit ingezet. Eind maart of begin april moeten alle locaties operationeel zijn.