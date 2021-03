Eerder deze maand werd bekend dat de bouw van de spoortunnel aan de Oosterengweg voor de komst van de snelle HOV-bus tussen Hilversum en Huizen, zeker zes tot tien maanden langer gaat duren dan gepland. Dat was een enorme tegenvaller voor het bouwproject waar al een jaar aan gewerkt wordt en bij buurtbewoners bovenal veel overlast veroorzaakt.

De vertraging komt volgens bouwer BAM Infra, de gemeente Hilversum en de provincie Noord-Holland door 'technische tegenvallers' en gevolgen van de coronacrisis.

Zorgen over de kosten

De forse vertraging leidde bij politieke partijen Hart voor Hilversum en de VVD tot zorgen. De zorgen gaan vooral over het kostenplaatje van het toch al zo dure project.

Toch blijkt Hilversum zich geen zorgen te maken dat de vertraging van het project een flinke extra rekening oplevert. De provincie Noord-Holland en ProRail praten met bouwer BAM Infra over de oorzaken van de vertraging en wie daar contractueel voor aansprakelijk is. "De gemeente Hilversum is daarin geen partij. De financiële bijdrage van de gemeente Hilversum aan het project HOV in ’t Gooi is gemaximeerd op een bedrag van 2,5 miljoen euro", aldus burgemeester en wethouders.