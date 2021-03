Enorme vertraging voor bouw tunnel die deel Hilversum al jaar overlast geeft

Er wordt nu gesproken over een vertraging van zes tot tien maanden, maar hoe lang die precies gaat duren is nog niet helemaal duidelijk. Bouwer BAM Infra, de gemeente Hilversum, ProRail en de provincie Noord-Holland kijken nu wat de vertraging precies is en welke maatregelen er genomen kunnen worden om die vertraging te beperken of in te lopen. Daar moet over een paar maanden meer bekend over worden.

Veel langer overlast

Voor buurtbewoners betekent het hoe dan ook dat de weg voor hun huis nog maandenlang open ligt, voor verkeer betekent het al die tijd nog omrijden. "Dit is een enorme tegenvaller, vooral voor de inwoners van Hilversum die hierdoor langer last hebben van onze werkzaamheden", zegt gedeputeerde Jeroen Olthof.

Het werk aan de spooronderdoorgang op de Oosterengweg gaat gewoon nog door. Zoals het er nu naar uitziet heeft de vertraging geen gevolgen voor de komst van de HOV-bussen. Die rijden zoals gepland eind volgend jaar over de nieuwe snelle busbaan tussen Hilversum en Huizen. Het andere werk voor de komst van de busbaan, zoals de aanleg van de natuurbrug en de fly-over over Anna's Hoeve lopen wel nog op schema.