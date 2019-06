Hilversumse Oosterengweg korter dicht, maar HOV gaat later rijden

HILVERSUM - De Oosterengweg gaat anderhalf jaar dicht voor auto's en ruim twee jaar voor fietsers en voetgangers. Dit is nodig om een tunnel te maken in het kader van de snelle busverbinding in 't Gooi.

Bouwbedrijf BAM gaat de tunnel bouwen. Ze gebruiken omgevingsvriendelijke bouwmethoden en oplossingen die de overlast zoveel mogelijk beperken. Dat laat de gemeente weten. BAM gaat de onderdoorgang in twee fasen bouwen, waardoor automobilisten een half jaar eerder weer gebruik kunnen maken van de weg.

Lees ook: Werkzaamheden Oosterengweg Hilversum opnieuw stilgelegd vanwege asbest

Ondanks deze meevaller gaat de HOV toch later rijden. In november zei de Provincie nog dat de HOV-bus in februari 2022 gereed zou zijn, maar dat is alweer vertraagd. In de nieuwe planning wordt gesproken over oktober 2022.

Opvallend

Een opvallend detail is dat de planning van de ondertunneling van de Oosterengweg van de gemeente en de Provincie niet overeenkomen. De gemeente zegt dat de Oosterengweg voor auto's klaar is in augustus 2021, maar volgens de provincie is dit twee maanden later.