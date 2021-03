Zo zorgt Ralf ervoor dat Mijn Kwaadbloed-schrijfster Melissa Kremer niet vergeten wordt

HOORN - Deze week overleed Melissa Kremer, het meisje dat het boek 'Mijn kwaadbloed' schreef over haar oorlog met en na leukemie. Dat ging de 40-jarige Ralf uit Bleiswijk zo aan het hart dat hij besloot om zijn verjaardagsgeld te besteden aan 18 exemplaren van haar boek en deze doneerde hij aan bibliotheken in haar regio. "Zo wordt haar boek nog meer gelezen."

Boek 'Mijn kwaadbloed' - Melissa Kremer

Vorige week ontving Milet Verberne van de bibliotheek in Hoorn de mail van Ralf waarin hij zijn donatie uitlegde. Hij schreef: "Ik heb 18 boeken van Melissa Kremer besteld die ik wil doneren aan bibliotheken en/of verzorgingstehuizen. Ik heb vernomen dat Melissa in Hoorn woont, daarom lijkt het mij mooi om acht boeken te doneren aan bibliotheken in haar regio." Verberne was verrast door de donatie van Ralf. "Blijkbaar was hij geraakt door haar verhaal." Via haar Instagram @kwaadbloed volgde Ralf de vlogs van Melissa over leven met kanker. Zo kwam hij erachter dat Melissa op dezelfde datum jarig was als hij. Ralf: "Op 26 januari heeft ze haar 25ste verjaardag nog mogen vieren. Ik werd die dag 40. Daarop besloot ik van mijn verjaardagsgeld haar boeken te kopen om die vervolgens te doneren. Zo draag ik bij aan een goed doel en wordt haar boek door nog meer mensen gelezen."

Quote "Alsof ze erop gewacht heeft" Milet Verberne van bibliotheek Hoorn

Na de mail duurde het even voordat de boeken bij de bibliotheek arriveerden, vertelt Verberne. "Maar toen ze binnenkwamen, overleed Melissa een dag later. Alsof ze erop gewacht heeft." Daarna heeft Verberne een bericht op de Facebookpagina van de bibliotheek geplaatst en dat leverde hartverwarmende reacties op. De mensen vinden het prachtig en krijgen er kippenvel van. "Al dat medeleven dat zie je nu naar boven komen." Verberne is heel blij met de boeken van Melissa. "Het is een heel mooi gebaar." Van de 18 exemplaren gaan er tien naar bibliotheken bij Ralf in de buurt en de rest stuurde hij naar de bibliotheek in Hoorn. Verberne vertelt dat ze er drie hiervan in Hoorn houdt en vijf gaan er naar bibliotheken in West-Friesland, zodat ook daar haar verhaal wordt gelezen. Overleden Melissa overleed afgelopen dinsdag aan de gevolgen van leukemie. Tijdens haar leven bleef de schrijfster altijd zoeken naar lichtpuntjes die ze deelde op Instagram. Haar blogs, verhalen en gedichten werden door meer dan 210.000 volgers gelezen. Haar overlijden werd met een bericht op haar Instagram bekendgemaakt: 'Ons lichtpuntje is niet meer.' Na haar overlijden kwamen er duizenden volgers bij en heeft Melissa inmiddels 265.000 volgers.