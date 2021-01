Ongeneeslijk zieke Melissa (24) wil met boek ook na haar dood mensen inspireren

HOORN - De terminaal zieke Melissa Kremer wil mensen ook na haar dood blijven inspireren. Afgelopen jaar kreeg zij voor de tweede keer leukemie, waarbij ze alleen nog levensverlengend behandeld kan worden. In haar zogenoemde bonusdagen is de Hoornse Melissa druk bezig met het schrijven van een boek, waarvan de helft van de opbrengst voor haar moeder bestemd is. "Ik wil haar ook na mijn dood blijven steunen."

Melissa Kremer

In 2015 kreeg Melissa Kremer, die werd geboren in Amsterdam en al jaren met haar familie in Hoorn woont, voor de eerste keer de diagnose leukemie. Hier herstelde ze van, maar afgelopen jaar kwam de ziekte terug. In maart hoorde ze dat ze uitbehandeld was en dat zij alleen nog levensverlengend behandeld kon worden. Het was nog maar de vraag of ze Kerst, haar favoriete feestdag, zou halen. Tijdens de behandeling besloot zij om haar ervaringen met de wereld te delen. Dat begon met het schrijven van een blog op internet, maar moet nu uitmonden in een 150 pagina's tellend boek. "Schrijven heeft er bij mij altijd wel ingezeten", zegt Melissa. "Maar het is nooit mijn droom geweest om een boek uit te brengen." Kwaadbloed Het doel van het boek, dat als titel Mijn Kwaadbloed heeft, is om haar verhaal en ervaringen te delen met lotgenoten, of met mensen waarvan iemand in de familie of hun partner ernstig ziek is geworden. De opbrengst van het boek schenkt Melissa aan haar moeder, en aan het VU in Amsterdam. Daar zal het geld besteed worden om de zorg voor terminaal zieke jongeren te verbeteren en ze te helpen bij zaken als uitkeringen en studiefinancieringen. "Ik wil mijn moeder straks zo goed mogelijk achterlaten", licht Melissa toe. "Als zij straks oud is en verzorging nodig heeft, kan ik er niet meer voor haar en voor mijn broertje zijn. Zij is mijn allerbeste vriendin. Ik wil haar blijven steunen op het moment dat ik er niet meer ben." Tekst gaat verder onder dit bericht

Na haar televisieoptreden bij Eva Jinek gisteravond is haar Instagramaccount Mijnkwaadbloed opnieuw gegroeid en heeft zij inmiddels meer dan 200.000 volgers. Ze ontvangt dagelijks berichten op social media van lotgenoten, of van mensen van wie hun partner of iemand in de familie ernstig ziek is. "Het aantal berichten dat ik krijg is bizar, bijna onwerkelijk", aldus Melissa. "Maar het is ontzettend fijn om te lezen en te horen dat ik mensen inspireer. Af en toe krijg ik een bericht van mensen die iemand dichtbij zich hebben die ernstig ziek zijn. Zij vertellen me dan dat ze door mijn verhalen weten wat er omgaat in diegene, omdat zij er niet over kunnen of over willen praten." Lichtpuntjes Tijd om alle berichten te lezen en te beanwoorden heeft Melissa niet, maar ze probeert nog dagelijks een hoop te lezen en ook te beantwoorden. Voor diegenen kan dat een lichtpuntje zijn. Iets waar Melissa nu veel meer naar probeert te kijken en te waarderen. "Ik heb hele zware en donkere dagen gekend", vertelt ze. "Op sommige dagen dacht ik soms ook: 'waar doe ik het nog voor?', maar zelfs op die dagen zijn er lichtpuntjes. Dat kunnen hele kleine dingen zijn zoals een gesprek, of bijvoorbeeld een spelletje spelen met je familie. Hoe donker het ook mag zijn, er zijn altijd lichtpuntjes te vinden. Als je terminaal bent is het leven toch heel anders. Dus de lichtpuntjes ben ik dan ook veel meer gaan waarderen." Grote, verre reizen hoeft Melissa niet meer te maken. Ze is momenteel op haar gelukkigst als zij mensen kan blijven inspireren en kan genieten van de lichtpuntjes. "Zoalng ik bij de mensen ben waar ik van hou is het voldoende."

Op dit moment is Melissa bezig met het laatste hoofdstuk van het boek, waarna het naar de drukker kan om gepubliceerd te worden. Met hulp van influencers Bas Smit en Nicolette van Dam is het gelukt om een uitgeverij te vinden die het boek belangeloos op de markt wil brengen. Enkel de drukkosten, verzendkosten en de BTW worden van de prijs afgehaald, waardoor het merendeel van de opbrengst aan Melissa's moeder en het VU kan worden geschonken. "We hebben sinds afgelopen december contact met elkaar", aldus Melissa over haar band met Bas en Nicolette. "Ze nodigden mij uit om bij hun in de Winterwondertuin te komen. Daar hebben we een tijd met elkaar gesproken en sindsdien zijn we met elkaar in contact gebleven via WhatsApp. Ook bellen we nog regelmatig met elkaar." Confronterend Melissa kijkt nog wel eens terug op de hoofdstukken en verhalen die zij eerder schreef. "Dat vind ik enorm confronterend. Deze afgelopen periode is toch veel zwaarder geweest dan ik dacht. In het begin had ik zoiets van: 'dat doen we wel even'. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Als ik er nu op terugkijk als ik een moment voor mezelf heb, dan stort ik in. Gelukkig kan ik er dan met mijn moeder over praten. Zij is mijn allerbeste vriendin." De voorverkoop van het boek is enkele weken geleden van start gegaan en nog voor het eerste exemplaar bij de drukkerij vandaan is gekomen is Mijn kwaadbloed al een bestseller geworden. Inmiddels staat de teller op meer dan 15.000 voorverkochte exemplaren en dat aantal kan komende tijd alleen nog maar groeien. "Zoals ik al eerder vertelde heeft schrijven er bij mij altijd wel ingezeten, maar ik heb geen extra lessen of cursussen gevolgd om mezelf hierin te verbeteren. Dit boek is echt op mijn manier geschreven", vertelt Melissa. "Ik hoop door middel van dit boek dat ik mensen ook na mijn dood kan blijven inspireren."