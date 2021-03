Mijn Kwaadbloed-schrijfster Melissa Kremer overleden: "Voor altijd ons lichtpuntje"

HOORN - Melissa Kremer is op 25-jarige leeftijd overleden, dat is zojuist bekendgemaakt via haar Instagrampagina. Melissa kreeg het afgelopen jaar voor de tweede keer leukemie en kon alleen nog levensverlengend behandeld worden. Op haar Instagrampagina deelde ze haar verhaal uiteindelijk met 252.000 volgers. Ze schreef het boek Mijn Kwaadbloed waarmee ze mensen ook na haar leven wilde inspireren.

Melissa Kremer

Op de Instagrampagina van Melissa verschijnt vanmiddag een gedicht met daaronder het bericht dat ze is overleden. "Onze lieve, dappere Melissa zal voor altijd in onze gedachten zijn. Ze laat iets onbeschrijfelijk groots na, ontelbare lichtpuntjes voor jou en mij." In haar stories is een foto geplaatst met de tekst: "Voor altijd ons lichtpuntje." Melissa Kremer kreeg in 2015 leukemie. Daar herstelde ze van, maar afgelopen jaar kwam de ziekte terug. Een jaar geleden hoorde ze dat alleen een levensverlengende behandeling mogelijk was. Mijn Kwaadbloed Tijdens de behandeling besloot ze haar ervaringen met de wereld te delen. Dat begon met het schrijven van een blog. Die verhalen zijn later gebundeld in het boek Mijn Kwaadbloed, dat deze maand uitgebracht werd. In de voorverkoop waren er meer dan 15.000 exemplaren besteld. De helft van de opbrengst wilde Melissa geven aan haar moeder. Het andere deel komt terecht bij onderzoek naar Hematologie (bloedziekten). Melissa deelde haar verhalen ook op Instagram met een groep van ruim 252.000 volgers. Een vaak terugkerend thema waren haar 'lichtpuntjes': de positieve dingen uit de dag die ze deelde met haar volgers. Haar verhalen sloot ze steevast af met de woorden "Jullie zijn waardevol". Er is een online condoleanceregister geopend waar iedereen een reactie kan achterlaten. Die website is momenteel slecht bereikbaar.