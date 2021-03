Melissa krijgt eerste exemplaar van eigen boek overhandigd: "Zo bizar!"

HOORN - Een grote mijlpaal voor de terminaal zieke Melissa Kremer. Vandaag heeft zij het eerste exemplaar van haar boek Mijn Kwaadbloed overhandigd gekregen. "Het is zo bizar dat het deze en volgende week bij iedereen in de bus gaat vallen", zegt de 25-jarige schrijfster over het boek, waarvan er in de voorverkoop al meer dan 15.000 exemplaren besteld waren. "Ik ben best gespannen voor de reacties. Maar het is mijn droom die uit is gekomen. Ik heb gewoon m'n eigen boek."

In een korte reactie laat Melissa weten ontzettend blij te zijn dat ze haar boek vandaag in handen heeft. "Het is gewoon een feit. Ik heb mijn eerste boek in handen!", vertelt ze. "Het is zo bizar dat ie nu deze week en volgende week bij iedereen in de bus gaat vallen. Dat kan ik echt niet geloven. Dit is een groot lichtpunt!"

Nadat haar gezondheid in de afgelopen tijd behoorlijk achteruit was gegaan en ze nu wekelijks naar het ziekenhuis moet voor bloedtransfusies, kreeg ze twee weken geleden te horen dat ze nog enkele dagen te leven had. "Daar wil ik sowieso weken of misschien zelfs maanden van maken", klonk het toen strijdbaar op het Instagramaccount van Melissa.

De 25-jarige Melissa uit Hoorn kreeg in 2015 voor de eerste keer de diagnose leukemie vastgesteld. Hier herstelde ze van, maar toen zij in maart vorig jaar opnieuw te horen kreeg dat de ziekte terug was gekomen hoorde ze van de artsen dat zij alleen nog levensverlengend behandeld kon worden. Er werd zelfs gedacht dat zij de Kerst niet zou halen, maar Melissa vocht zich terug en kon afgelopen maand haar 25ste verjaardag vieren.

Melissa is iedereen die het boek in de voorverkoop besteld heeft intens dankbaar, vertelt ze op haar Instagramaccount. "Iedereen die mij steunt en in me gelooft. Iedereen die het boek besteld heeft en aan het bestellen is. Jullie zijn echt zo fantastisch en ik ben jullie zo meer dan dankbaar. Jullie zijn waardevol", sluit ze af met een handkus naar haar volgers.

Onzeker over reacties

Het boek Mijn Kwaadbloed is door alle aandacht nog voor het uitbrengen een bestseller geworden. Meer dan 15.000 exemplaren werden al voor de releasedatum besteld bij de uitgever. In het boek deelt Melissa haar verhaal, haar gedichten en ervaringen met lotgenoten, of met mensen die iemand in hun gezin of familie hebben die ongeneeslijk ziek is.

"Ik vind het zo spannend hoe iedereen gaat reageren", zegt de Hoornse schrijfster. "Ik ben best wel onzeker en bang over de reacties, want het is toch een heel intieme kijk in mijn hoofd. Ik schrijf daar dingen op die eigenlijk nog niemand van mij weet, over hoe ik het heb ervaren en hoe de behandeling en het leven voor mij is. Sommige dingen weet zelfs mijn naaste omgeving niet."

In de afgelopen maanden zijn de reacties op haar verhalen massaal binnen gestroomd. Nog dagelijks ontvangt zij op sociale media berichten van mensen die zij geïnspireerd heeft. "Het aantal berichten dat ik krijg is bizar, bijna onwerkelijk. Maar het is ontzettend fijn om te lezen dat ik mensen inspireer", aldus Melissa. "Dagelijks probeer ik een aantal te beantwoorden. Voor diegenen kan dat een lichtpuntje zijn."

Helft opbrengst voor moeder

Melissa's boek wordt belangeloos op de markt gebracht. Met hulp van influencers Bas Smit en Nicolette van Dam is het gelukt om een uitgeverij te vinden dat alleen de kosten van het drukken, de verzendkosten en de btw van de prijs afhoudt. Van de opbrengst is de helft bestemd voor het VU in Amsterdam. De andere helft wil Melissa schenken aan haar moeder.

"Mijn moeder is mijn allerbeste vriendin", zegt Melissa. "Ik wil haar blijven steunen op het moment dat ik er niet meer ben. Als zij straks oud is en verzorging nodig heeft kan ik er niet meer voor haar en mijn broertje zijn. Daarom wil ik haar zo goed mogelijk achterlaten."