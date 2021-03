Gemeenteraad wil dat Nieuw-Noord onderdeel wordt van zomerparkeerregeling

Nieuw Noord ook in de zomerregeling

Nieuw-Noord leek buiten de boot te vallen en daardoor onstonden er in de buurt grote zorgen. De wethouder dacht dat er in de wijk te weinig draagvlak zou zijn voor het aanschaffen van een parkeervergunning en bovendien zou uit cijfers blijken dat de parkeerdruk, ook op drukke zomerse dagen, niet de pan uit zou rijzen. Ook zou het toevoegen van Nieuw-Noord aan de zomerregeling extra kosten met zich meebrengen.

De raad steunt Nieuw-Noord en heeft de wethouder gevraagd om de wijk ook op te nemen in de zomerregeling. Voorafgaand aan de discussie over het onderwerp in de raadsvergadering gaf de wethouder al aan dat ze voornemens is om dat te doen.

De kosten blijken na nieuwe berekeningen ook lager uit te vallen. Wel moet nog gekeken worden waar blauwe zones ingericht kunnen worden. Inwoners van Nieuw-Noord kunnen dus, net als de andere drie wijken, vanaf 1 juni gebruikmaken van een tijdelijke parkeervergunning. Mocht de Formule 1 in september doorgaan, dan wordt de wijk sowieso beschermd tegen verkeer van buitenaf.

Herinrichting boulevard

Een andere 'parkeerdiscussie' gaat momenteel over de herinrichting van de zuidelijke boulevard, de Paulus Loot. Daar verdwijnen na de herinrichting 220 parkeerplaatsen, die onder meer op het naastgelegen parkeerterrein De Zuid gecompenseerd moeten worden. In de raad zijn daar zorgen over, net als over de verkeersveiligheid. Die discussie wordt woensdagavond voortgezet.