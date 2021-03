Broertjes betreurt voortzetten coronamaatregelen: "Draagvlak neemt af"

De reden: de besmettingscijfers zijn nog te hoog. Een argument dat onder meer burgemeester Broertjes steeds meer steekt. "De besmettingen nemen toe, omdat er ook veel meer getest wordt. Tevens zijn steeds meer kwetsbare groepen gevaccineerd. Ik heb zorgen over de balans tussen gezondheidsrisico's en maatschappelijke en economische gevolgen, waar we ook de volgende generatie mee gaan opzadelen", aldus Broertjes.

"De avondklok een uurtje later, omdat het langer licht is, lost het draagvlakprobleem niet op"

Broertjes en de Gooise burgemeesters drongen enkele weken geleden al aan op versoepelingen van de coronamaatregelen. "De rek is eruit en burgerlijke ongehoorzaamheid dreigt", verklaarden ze. De burgemeesters vonden dat onder meer de terrassen wel open zouden kunnen, maar dat gebeurt niet. "Dat is uiteraard heel jammer, vooral economisch gezien. Maar ook maatschappelijk, met de lente voor de deur en een aantal feestdagen en vakanties opkomst."

Broertjes pleit er daarom voor dat er niet alleen meer wordt gekeken naar besmettingscijfers, maar ook naar de maatschappelijke en economische gevolgen. "Ik blijf vinden dat we te enge afwegingen maken met alleen de besmettingen. Er zijn ook economische feiten waar we rekening mee moeten houden", zei Broertjes gisteren al . Volgens hem zijn de maatschappelijke en economische gevolgen van de lockdown 'onverminderd groot'. "Ik betreur het daarom ook dat er geen ruimte is gevonden om te versoepelen."

'Draagvlak voor avondklok brokkelt af'

Ook over de avondklok die alsmaar verlengd wordt, blijft Broertjes kritisch. De burgemeester is vanaf het begin tegenstander van de maatregel. Dat de avondklok straks een uurtje later gaat gelden, veranderd daar niets van. "De avondklok wordt steeds verlengd terwijl het draagvlak onder de bevolking alleen maar afneemt. Ik ben kritisch over de avondklok, omdat het een grote impact heeft op levens van mensen", aldus Broertjes. "Een uurtje later, omdat het langer licht is, lost het draagvlakprobleem niet op."

Wel stelt Broertjes dat Hilversum en de rest van 't Gooi de avondklok als landelijke maatregel wel moet blijven volgen.

Contact met de samenleving

De verlengde avondklok en het gebrek aan versoepelingen en aan de andere kant het afbrokkelende draagvlak, zorgt bij Broertjes wel voor angst. De burgemeester vreest dat de overheid het contact met de samenleving verliest. "Het draagvlak voor maatregelen wordt minder. Direct gevolg daarvan is dat handhavers en politie aan de lat staan om toe te zien om de naleving van de maatregelen. Zo komen de burgers tegenover de overheid te staan en dat is hoogst onwenselijk. We moeten samen door deze crisis, niet tegenover elkaar."