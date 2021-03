Avondklok uurtje later, rest van coronamaatregelen drie weken verlengd

NOORD-HOLLAND - Vanaf volgende week woensdag gaat de avondklok een uur later in. Dat maakte premier Mark Rutte vanavond bekend in een persconferentie . De eindtijd van de avondklok blijft 4.30 uur. Daarnaast werden er geen versoepelingen aangekondigd. Het kabinet vindt dat het aantal besmettingen te hard stijgt.

De verruiming van de avondklok wordt onder andere ingevoerd vanwege de zomertijd, die aankomend weekend ingaat. Daardoor is het langer licht buiten en dan is de regel volgens Rutte lastiger te handhaven. "Voor de rest blijft alles zoals het is", zegt hij. "Het is opnieuw een domper voor de studenten, horeca-ondernemers en iedereen die weer open wil."

Eerder werd er nog positief gesproken over mogelijke versoepelingen na 31 maart, zoals het openen van terrassen. Dat gaat nu dus niet door: "En dat valt tegen, ik snap het ongeduld", aldus Rutte.

Reisadvies

Verder is het negatief advies voor reizen naar het buitenland tot half mei verlengd, waardoor ook in de meivakantie reizen wordt afgeraden.

Toch was er ook reden voor optimisme. Volgens De Jonge gaat het vaccineren voorspoedig. Hij verwacht dat begin juli twee derde van de bevolking een prik heeft gehad. Dat betekent volgens hem dat de zomer 'er positief uit kan komen te zien.'

Hoger onderwijs

Ook het hoger onderwijs kan nog niet volledig open. Vanaf 26 april is het wel mogelijk om één dag per week fysiek onderwijs te krijgen. "Dat moet dan wel met behulp van toegangs- en zelftesten", aldus De Jonge.

De persconferentie terugkijken kan hier.