STRAKS LIVE: Persconferentie Rutte en De Jonge over coronamaatregelen

Demissionair minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge geven vanavond om 19.00 uur weer een persconferentie over de coronamaatregelen.

De afgelopen dagen werd al duidelijk dat er geen grote versoepelingen in het verschiet liggen. Wel is vandaag in het kabinet besloten dat de avondklok met een uur verlaat wordt, naar 22.00 uur.

Volgens de NOS gebeurt dat op verzoek van het Veiligheidsberaad, waar alle voorzitters van de veiligheidsregio's in zitten.

De verruiming wordt onder andere ingevoerd voor de zomertijd, die aankomend weekend ingaat. Daardoor is het langer licht buiten. Ook begint volgende maand de ramadan, een vastenmaand voor moslims.

Kijk hieronder vanaf 19.00 uur mee naar de persconferentie: