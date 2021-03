Avondklok zorgt voor nieuw spitsuur: "Normaal zitten mensen te eten, nu racen ze door de stad"

AMSTERDAM - Sinds we om 21.00 thuis moeten zijn op straffe van een flinke boete, lijkt er een nieuw soort spitsuur te ontstaan. Naarmate het moment van de avondklok nadert, neemt de drukte op straat merkbaar toe en krijgt het verkeer in de hoofdstad iets haastigs. Wie had ooit kunnen denken dat Amsterdam last zou krijgen van het nieuwe fenomeen 'avondklokstress'

Het moment waarop de stemming omslaat is rond 19.45 uur, het moment waarop veel supermarkten de deuren sluiten. Het lijkt erop alsof iedereen zich dan realiseert dat ze moeten opschieten om voor 21.00 uur op de plek te zijn waar je de nacht doorbrengt.

Fietsers gaan staan op de pedalen en lijken iets minder vaak het groene licht af te wachten. Aan de voet van de Oude Wester zegt een haastige fietser: "Ik kom van mijn werk en moet racen om op tijd thuis te zijn."

Stille stad

En als de Westertoren 21.00 uur slaat, daalt er een ongekende deken van rust over de stad. Boa's waaieren vanaf de Dam uit over het centrum om overtreders te waarschuwen of te bekeuren. Een enkele laatkomer maakt zich uit de voeten om een bekeuring te voorkomen. Hier en daar zie je een zelfverzekerde ontheffingsdrager lopen of fietsen. Je herkent ze aan een rustige vanzelfsprekendheid waarmee ze zich over de stille straten verplaatsen. Ze zijn zeker van hun zaak een toveren geroutineerd hun ontheffing tevoorschijn als ze worden aangesproken.

Maaltijdbezorgers

Na 21.00 uur is ook pas goed te zien hoe groot het leger maaltijdbezorgers is geworden in de hoofdstad. Overal waar je kijkt stuiven de oranje een groene fietskoeriers voorbij. Niet gehinderd door andere weggebruikers, ligt de stad aan hun voeten.

Toch zijn ze niet echt blij vertelt er één. Hij vertelt dat veel restaurants het na 21.00 uur ook wel voor gezien houden en dat dan ook het bezorgen klaar is. Maar we moeten het over hebben voor de gezondheid van ons allemaal, verzucht hij.