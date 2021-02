Lege bussen en taxi's door avondklok: "Het kan ons niet snel genoeg voorbij zijn"

Buschauffeur Lucas Portengen en taxichauffeur Richard Tabak zijn na het ingaan van de avondklok continu in afwachting van klanten. In de bus is dat een kwestie van de gebruikelijke ronde rijden. "Onze dienstregeling is niet veranderd sinds het ingaan van de avondklok", vertelt Portengen rijdend op lijn 320 tussen Huizen en Amsterdam Amstel. "Zo kunnen mensen met een cruciaal beroep die afhankelijk zijn van openbaar vervoer op hun werk komen."

Een logische verklaring, maar in de praktijk blijkt dat die groep wel erg klein is. "Ik heb avonden gehad dat ik zeker twee uur achter elkaar niemand in de bus had zitten." Tijdens deze rit van Huizen naar Amsterdam gebruikt één passagier gebruik van een deel van het traject. "Ik ben wel blij dat zij meegaat, dan voelt het iets noodzakelijker dat we rijden."