Gooi grotendeels muisstil door avondklok, veel politie op straat in Hilversum

GOOI - De eerste avond met avondklok lijkt rustig te zijn verlopen in 't Gooi. Op veel plekken in de regio kon je vanaf 21.00 uur een speld horen vallen. Alleen in Hilversum was opvallend veel handhaving van de maatregel. De politie leek zich daar op strategische plekken te hebben opgesteld om mensen die zonder reden op straat waren te bekeuren.

Vanaf 21.00 uur mocht niemand zonder goede reden de straat op. Op wat bezorgdiensten en hondenuitlaters na waren de straten op veel plekken in de regio snel leeg. Een voorbijganger omschreef de stilte op straat in Laren met de autoloze zondag in 1973: "Nu kan ik ook met een gerust hart met mijn hond de straat oversteken." Ook op andere plekken in de regio was de stilte goed merkbaar.

In Hilversum was het vanaf het ingaan van de avondklok op wat vuurwerk na ook rustig, alleen leek de politie daar een stuk meer aanwezig op straat. Niet geheel onterecht, viel ook een taxichauffeur op. "Ik zie hier veel aanhoudingen, mensen die bekeurd worden omdat ze zonder verklaring op straat zijn", vertelt Richard Tabak. Ook voor de chauffeur is de rust goed merkbaar. "Ik hoopte op wat klanten, maar eigenlijk denk ik dat ik tot 2.00 uur hier sta en dat ik dan leeg wegrijd."

