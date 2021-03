Terugkijken: persconferentie Rutte en De Jonge over coronamaatregelen

Demissionair minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge gaven vanavond weer een persconferentie over de coronamaatregelen.

Zo werd bekendgemaakt dat de avondklok een uurtje later in zal gaan en dat de rest van de maatregelen in ieder geval de komende drie weken nog blijven gelden.

Bekijk hieronder de persconferentie terug: