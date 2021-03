AZ zet PSV opzij en boekt belangrijke zege in strijd om tweede plaats

ALKMAAR - AZ heeft een belangrijke zege geboekt in de topper tegen directe concurrent PSV. De Alkmaarders waren in eigen huis uiterst effectief en wonnen met 2-0. Daardoor staat AZ nu samen met de Eindhovenaren op een gedeelde tweede plaats.

De ploeg van trainer Pascal Jansen knalde flink uit de startblokken. Jesper Karlsson kwam na vier minuten dreigend naar binnen, omspeelde zijn man en schoof de bal in de korte hoek: 1-0. In de daaropvolgende fase ging PSV nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker.

AZ had tegen de Eindhovenaren weer de beschikking over Fredrik Midtsjö. De Noorse middenvelder moest het duel met FC Twente aan zich voorbij laten gaan vanwege een blessure. Pantelis Hatzidiakos ontbrak vanwege een knieblessure.

Via Cody Gakpo kreeg PSV nog een grote kans en na 25 minuten leken de bezoekers op gelijke hoogte te komen. Het doelpunt van Denzel Dumfries werd echter afgekeurd wegens buitenspel, omdat hij achter doelman Marco Bizot stond op het moment van spelen.

De Eindhovenaren hadden meer balbezit en kregen de kans op een doelpunt in het schoot geworpen. Na slordig balverlies achterin van Teun Koopmeiners, stuitte Mario Götze op de middenvelder die met een sliding de bal voor het doel weghaalde.

De aantrekkelijke topper werd na de pauze iets minder, omdat de ruimtes kleiner werden en het spel slordiger. Uit het niets sloeg AZ na 68 minuten spelen toe met een counter via de rechterkant. Calvin Stengs trok de bal voor, waarna Karlsson breedlegde op Koopmeiners, die met zijn rechter de bal van buiten de zestien hard tegen de touwen joeg: 2-0.

Na de treffer lieten de bezoekers weinig meer van zich horen en AZ kwam weinig meer in de problemen. De ploeg van Pascal Jansen loerde op de counter en gaf nauwelijks mogelijkheden weg. In de omschakeling kreeg de thuisploeg nog een aardige kans via Stengs, maar de buitenspeler zag zijn inzet gekeerd worden door doelman Mvogo.

AZ komt door de overwinning in punten gelijk met PSV. De Eindhovenaren (+29) hebben een beter doelsaldo dan de Alkmaarders (+25). Met nog zeven wedstrijden te gaan, zullen beide ploege gaan strijden om de tweede plaats, die recht geeft op voorronde Champions League.