VV Alkmaar krijgt dik pak slaag, Ajax Vrouwen eenvoudig langs hekkensluiter

ENSCHEDE/ROTTERDAM - VV Alkmaar heeft met grote cijfers verloren van FC Twente. De nummer twee van de eredivisie vrouwen was met liefst 9-0 te sterk voor de Alkmaarders. Ajax Vrouwen won gemakkelijk met 1-4 bij Excelsior.

Al in de eerste minuut keek VV Alkmaar tegen een achterstand aan. Anna-Lena Stolze, die in de wedstrijd vier doelpunten wist te maken, bracht FC Twente al snel op voorsprong. Via Suzanne Giesen en Stolze liepen de Enschedese vrouwen uit naar een comfortabele 3-0 voorsprong.

Na rust werd het gas opengedraaid en walsde FC Twente over VV Alkmaar heen. Door doelpunten van Kalma, Kroese, Jansen, Speelman en twee keer Stolze, werd het uiteindelijk een pijnlijke middag voor VV Alkmaar: 9-0.