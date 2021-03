Tijjani Reijnders: "Ga er alles aan doen om die kleine in te halen"

WIJDEWORMER - Kenmerkend voor AZ-speler Tijjani Reijnders is de grote glimlach die vrijwel altijd op zijn gezicht te zien is. Die glimlach zal door het afgelopen weekend nog wel een klein beetje groter zijn geworden, tegen FC Twente stond hij voor de vijfde keer dit seizoen in de basis.

"Midtsjø was geblesseerd en dus kwam er voor mij een plekje vrij", zegt Reijnders, die wel weer even moest wennen. "Ik heb mijn wedstrijden bij Jong gespeeld dus conditioneel zit het wel goed. Maar natuurlijk is dit niveau wel weer een tandje hoger en moet je er dan even inkomen."

De middenvelder laat in de minuten die hij bij het eerste elftal krijgt een goede indruk achter, maar er is ook een puntje van kritiek. Tot nu toe scoorde Reijnders alleen voor Jong AZ. En dat in tegenstelling tot zijn jongere broertje Eliano Reijnders. Die scoorde al drie keer voor PEC in de eredivisie.

"Ik krijg het veel te horen", zegt Tijjani met een grote glimlach. "Ik heb een aardige inhaalslag te maken. Het komt op zijn tijd. Misschien moet ik nog wat gretiger zijn voor de goal en het wat meer van afstand proberen. Ik ga er alles aan doen om die kleine in te halen."