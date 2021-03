AZ-speler Wijndal heeft na gewonnen topper tegen PSV zin in interlandbreak

"We hebben laten zien dat we weer een heel goed team zijn en dat is alleen maar mooi denk ik." Niet alleen in de strijd om plek twee doet AZ met de overwinning op PSV goede zaken, ook lopen de Alkmaarders uit op Vitesse en Feyenoord. Beide ploegen speelden dit weekend gelijk.

Nederlands elftal

Wijndal was met een assist belangrijk bij de eerste goal en zijn goede spel blijft ook niet onopgemerkt bij bondscoach Frank de Boer. Morgenochtend mag Wijndal zich namelijk weer in Zeist melden voor het Nederlands elftal. Daar gaat hij zijn tegenstanders van vandaag en zijn teamgenoten bij Oranje; Denzel Dumfries en Donyell Malen, nog wel even pesten.

"Nu heb je verloren dan zit je nog in de emotie. Dan laten we elkaar even, maar ik denk dat ik morgen wel even met Dumfries en Malen ga spelen", aldus Wijndal.