Belangrijke verkiezingsonderwerpen onder de loep met de commissaris van de Koning

NOORD-HOLLAND - Welke onderwerpen zijn voor ons belangrijk bij de Tweede Kamerverkiezingen? En welke invloed kan onze stem hebben op bijvoorbeeld de uitstoot van Tata Steel en de bereikbaarheid van onze steden in onze provincie? NH Radio ging in gesprek met Arthur van Dijk (VVD). Hij is sinds twee jaar de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland.

Dan zijn er ook nog verkiezingen in coronatijd, anders dan anders vanwege de coronamaatregelen. Zo duren de verkiezingen nu drie dagen en kunnen ouderen stemmen per post. Corona heeft volgens Van Dijk een grote invloed op de verkiezingen. "Mensen hebben meer dan een jaar veel moeten missen op culinair en cultureel gebied. Ook hebben bijvoorbeeld ondernemers de vrees dat de steunpakketten niet lang meer doorgaan en vragen mensen zich af hoe we die rekening weer met elkaar gaan vereffenen."

Een ander onderwerp dat veel mensen aangaat is de bereikbaarheid van dorpen en steden in de provincie en dan vooral in de Noordkop. Inwoners zijn bang dat alle jongeren zullen wegtrekken omdat er te weinig woningen zijn én steeds minder OV. Van Dijk vindt deze zorg terecht. "Bereikbaarheid is een belangrijk onderwerp. Het is een onderwerp dat al heel lang speelt. Het is dan ook een van de speerpunten van gedeputeerde Jeroen Oldhof."

Momenteel zijn er gesprekken gaande over hoe de bereikbaarheid beter geoptimaliseerd kan worden. "We moeten ervoor zorgen dat in bepaalde gebieden, wonen en werken, aantrekkelijker gemaakt wordt. Ook kijken we hoe we de verbindingen tussen dorpen, die dicht bij grotere steden liggen, kunnen verbeteren."