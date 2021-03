Noordkop wil aandacht in Den Haag: "Drukte en slechte bereikbaarheid zijn zorgelijk"

DEN HELDER - Is het de poort naar Europa of juist het einde van de kaart? De Kop van Noord-Holland kampt al tientallen jaren met een imagoprobleem. De bereikbaarheid van de regio via de provinciale weg N9 speelt daarin een grote rol. Het heeft gevolgen voor de leefbaarheid van de regio die ondanks opbouwende initiatieven nog steeds kampt met vergrijzing, gebrek aan woonruimte en gebrek aan hoger onderwijs. Britt Stam (16): "Als je wilt studeren, ben je haast verplicht naar de Randstad te verhuizen."

Beemsterboer hoopt als CDA-kandidaat voor de komende Tweede Kamerverkiezingen een extra steentje te kunnen bijdragen: "Voor de leefbaarheid in brede zin is het belangrijk dat je snel van en naar Amsterdam kunt, maar je zult hier ook maar aan de weg wonen met al dat verkeer de hele dag langs je deur. Dat betekent dat je mensen nodig hebt die bij het Rijk op de deur kloppen, dat wij hier ook bereikbaarheid en veiligheid willen."

Niet alleen de N9, maar ook de verdubbeling van het spoor tussen Alkmaar en Den Helder en de aansluiting van de N9 op de A7 staan al jaren op de wensenlijst van de regio. Dat geldt ook voor verbetering van het busvervoer. Kleine dorpen zijn nu erg afhankelijk van de belbus of de buurtbus die in handen is van vrijwilligers.

Jongeren maken zich vooral zorgen over het gebrek aan huisvesting, werkgelegenheid en hoger onderwijs in de regio. De 16-jarige Britt Stam op Texel wil daar graag verandering in brengen. Zodra zij gaat studeren, moet ze van het eiland af: "Het is natuurlijk geen doen om iedere dag van Amsterdam naar Texel te reizen. Ik ben bang dat veel jongeren vertrekken en er alleen maar oude mensen overblijven op het eiland. Ik wil onderwijs in de buurt en goedkopere huisvesting."

Trekpleister

De Kop van Noord-Holland is op één gebied wel heel goed bereikbaar. Dat is via de digitale snelweg. Volgens de Helderse media-ondernemer Tino Kerdijk is de gedachte achterhaald dat bedrijven voor grote projecten in de Randstad moeten zijn: "Den Helder is digitaal goed bereikbaar. We zijn een trekpleister voor talent: mensen die in de Randstad zijn opgeleid, maar wel in Den Helder hebben gewoond, vinden het fijn om weer terug te komen."

Kerdijk kijkt positief naar de toekomst van Den Helder: "Ik merk dat de klanten die ik hier vanuit de Randstad naar toe laat komen, hun ogen uitkijken. Want als je het vanaf het water bekijkt, zijn we de poort naar Europa. We hebben de marine, de kust, groeiende werkgelegenheid, mooie bedrijven die zich hier vestigen. De stad Den Helder wordt behoorlijk opgeknapt. Ik denk dat het hier wel goed komt."