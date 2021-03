'Tegengeluid' Tata Steel neemt vlucht: al meer dan 8.000 handtekeningen

De petitie die vorige week woensdag van start ging, mag worden gezien als een antwoord op de hausse aan kritiek die de laatste tijd op het bedrijf afkomt. Werknemers en de vakbond zeggen de zorgen die er leven onder omwonenden te begrijpen, maar pakken nu hun beurt om het economische belang aan te stippen. Initiatiefnemer John Mol zei daarover bij de aftrap: "Je zou bijna vergeten dat Tata Steel belangrijk is voor de hele regio. Er zijn zóveel mensen die er van meeprofiteren. Als medewerkers willen we laten horen hoe trots we zijn op het staal uit de IJmond", aldus de medewerker.

Vijf dagen na de start van de petitie staat de teller dus al op een ruime 8.000 ondertekeningen. Het stemt vakbondsbestuurder Berghuis 'meer dan tevreden'. "Dit is een geweldig aantal. En we zijn er nog lang niet, want we hebben ook nog wel wat verrassingen in petto om de petitie onder de aandacht te brengen. Op straat, zonder marketingtrucs. Zoals ik het nu inschat gaan we over de 10.000 handtekeningen heen."