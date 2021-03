Vorig jaar ruim 300 agressieve mondkapweigeraars van boord gehaald op Schiphol

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Een van die mondkapweigeraars was een Poolse vrouw aan boord van een KLM-vlucht op 28 september, die bemanningsleden sloeg, schopte en zelfs beet. De vrouw, die van Calgary (Canada) naar Schiphol vloog, werd opgewacht door de Koninklijke Marechaussee. Om de Pool tijdens de vlucht onder controle te krijgen, heeft het cabinepersoneel de vrouw aan haar stoel geboeid.

De Inspectie Leefomgeving en Transport maakte de agressiecijfers vandaag bekend in het jaarlijkse verslag 'Staat van Schiphol 2020'. Daarin geeft de inspectie een beeld van de veiligheid en het effect van het vliegverkeer op en rond de luchthaven van het afgelopen jaar.

Laag overvliegende toestellen

Het aantal vluchten nam door de coronacrisis fors af. Daardoor werd er minder geklaagd. De inspectie kreeg wel overlastmeldingen uit woonkernen waaruit die normaal gesproken niet verwacht worden. De rust in het luchtruim gaf bijvoorbeeld mogelijkheden voor kortere aanvliegroutes, waardoor omwonenden verrast werden door laag overvliegende toestellen.

Er werd in 2020 één vliegtuigbotsing gemeld. Een KLM-Airbus botste bij het slepen tegen een geparkeerde Boeing 747, die ook van KLM is. Niemand raakte daarbij gewond. Een veel groter veiligheidsincident vond begin dit jaar plaats. Toen liet Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) zestien vliegtuigen landen op een gesloten landingsbaan. Van de vergissing is geleerd en LVNL heeft de software in de verkeerstoren moeten aanpassen om herhaling te voorkomen.