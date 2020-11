Schade aan KLM-Boeing 747 bij botsing op Schiphol

SCHIPHOL - Een Boeing 747-400 van KLM is gisteren beschadigd geraakt bij een botsing met een ander KLM-toestel op Schiphol. De vleugel van een Airbus A330 raakte bij het slepen de neus van de jumbo en liet daarbij een deuk in de romp achter.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De beschadigde Boeing 747-400 is een voormalig passagierstoestel van KLM dat op Schiphol-Oost geparkeerd staat tot het een nieuwe bestemming krijgt. Met de Airbus A330's wordt nog wel gevlogen, maar ook een deel van die vloot is overbodig geraakt door de coronacrisis. Ook de Airbus die bij de aanvaring betrokken was, wordt momenteel niet gebruikt.

Of er ook schade aan de Airbus is, kon een woordvoerder van KLM niet zeggen. De maatschappij is een onderzoek naar het incident gestart.

Werkdruk te hoog

Incidenten met vliegtuigslepers zijn volgens FNV schering en inslag op Schiphol. Volgens de vakbond is de werkdruk er te hoog en is er te weinig personeel om het werk veilig uit te voeren.

Afscheid

De maatschappij nam eind vorige maand afscheid van de 747's. De laatste drie jumbo's uit de KLM-vloot worden binnenkort naar een vliegtuigkerkhof, sloopbedrijf of een vrachtmaatschappij gebracht.