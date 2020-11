NH Airtime: Nog eenmaal de laatste aankomst van KLM's 747

SCHIPHOL - Tussen alle perikelen tussen piloten, vakbonden en ministers door, staat NH's luchtvaartprogramma weer even stil waar het bij KLM echt om zou moeten draaien: vliegen. Maar dan wel een laatste vlucht. Op zondagavond 25 oktober 2020 zette KLM een streep onder bijna 50 jaar vliegen met de passagiers-Boeing 747. NH Airtime was live bij de laatste aankomst. In deze aflevering een terugblik op die avond op Schiphol.