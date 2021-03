Drie jaar geëist tegen vader die school binnenreed: 'Wonder dat niemand gewond raakte'

GROOTEBROEK - Tegen Michel K. is door het Openbaar Ministerie (OM) drie jaar cel geëist, waarvan één jaar voorwaardelijk. Ook moet hij behandeld worden voor een persoonlijkheidsstoornis. De 56-jarige Grootebroeker reed vorig jaar juli basisschool 't Palet binnen waar op dat moment een afscheidsfeest van groep 8 aan de gang was. Aan het einde van de hal kwam hij tot stilstand, op een plek waar een kwartier eerder nog mensen liepen.

Waarom K. tot zijn daad kwam zegt hij niet te weten omdat hij last had van een black-out. "Dat is het juist, ik dacht helemaal niet. Het was helemaal leeg. Dacht ik maar wat: 'Stop, parkeer even, doe wat...'. Ik dacht niks. Ik wijd het aan jarenlange ophoping van stress. Er is iets in m'n hoofd geknapt."

Even daarvoor zat hij nog in de tuin met zijn vrouw toen ze een woordenwisseling kregen. Hij zou volgens zijn vrouw gezegd hebben: 'Ik ga weg, je mag alles houden, dit is het einde'. K. zegt zich dat niet te kunnen herinneren. "Ik ben opgestaan, wilde weg. Nog geen vijf minuten later zat ik binnen in de school."

Eenmaal daar aangekomen stapt hij uit en begint te schreeuwen. Een vrouw probeert nog op hem in te praten, maar tevergeefs. Met de auto ramt hij door het hek en eenmaal op het plein gaf hij gas en reed de school binnen. Pas aan het einde van de gang komt hij tot stilstand.

Juf bedreigd met dood

Grote vraag is waarom hij de school binnenreed. Volgens meerdere getuigen was hij boos omdat zijn zoon en zijn vriendje niet meer bij elkaar in de klas zouden komen. Iets wat hij de juf van zijn zoon zou hebben verweten. Zo horen getuigen hem zeggen: 'Jou moet ik hebben. Ik vermoord je. Het maakt me niks uit of ik moet zitten. Je hebt het leven van mijn zoon verwoest. Ik hak je kop er af'.

Zelf zegt K. dat het besluit om de kinderen uit elkaar te halen in eerste instantie slecht was gevallen. Maar nadat er uitleg was gekomen dat zijn zoon het nodig had om een jaar extra te rijpen ze er vrede mee hadden. "Ik voelde geen boosheid. Ik kan me niet herinneren wat ik allemaal geroepen heb, maar ik schrik er wel van. Ik heb niks tegen de juf. Tegen de school ook niet."