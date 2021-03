Passagiers uit Verenigd Koninkrijk mogen weer naar Schiphol reizen

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De Britse variant is volgens het kabinet al verspreid in Nederland, met als gevolg dat een vlieg- en aanmeerverbod niets meer toevoegt. De dubbele testverplichting, die voor vrijwel de hele wereld geldt, blijft nog wel van kracht.

De overheid werkt aan een quarantaineverplichting voor reizigers. Wie die overtreedt, kan worden beboet. Momenteel geldt alleen een dringend quarantaineadvies, dat volgens minister De Jonge (Volksgezondheid) door driekwart van de reizigers niet wordt opgevolgd.

Schiphol voorbereid op de zomervakantie

Het negatieve reisadvies voor heel de wereld is met twee weken verlengd tot 15 april, maar het kabinet hoopt op 23 maart, bij de volgende persconferentie, meer duidelijkheid te kunnen bieden over de mei- en zomervakantie.

Schiphol-directeur Dick Benschop is de luchthaven al aan het voorbereiden op een drukkere zomerperiode. "Het tempo van het vaccineren gaat echt omhoog, dat is positief om te zien", zei Benschop afgelopen vrijdag tegen NH Nieuws. Hij gaat ervan uit dat er een vaccinatiebewijs komt. "Het zal niet een zomer zijn zoals het was, maar wel dat er echt meer dingen mogelijk worden. Daar kijken we allemaal naar uit."