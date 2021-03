Bemanning KLM 'ontloopt' testverplichting op Schiphol door gesloten testlocaties

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Zowel reizigers als bemanningsleden van luchtvaartmaatschappijen moesten twee keer een negatieve coronatest kunnen overhandigen als ze naar Schiphol vliegen, maar sinds gisteren is voor reizigers een maximaal 12 uur oude PCR-testuitslag voldoende. Voor bemanningsleden geldt nog steeds dat ze twee sneltests moeten ondergaan, waarvan de laatste na aankomst op Schiphol moet plaatsvinden.

Opsluiting

Bemanningsleden van vluchten die voor 8.00 uur binnenkomen, ontlopen die tweede testverplichting, omdat zowel de XL-teststraat van de GGD op P4, als de testlocatie op het bemanningscentrum dan nog dicht zijn.

Bang dat de KLM'ers na aankomst corona verspreiden hoeft niemand te zijn, benadrukt VNC-cabinebondbestuurder Chris van Elswijk bij NH Nieuws. "Met een waslijst aan restricties, zoals opsluiting in je hotelkamer en geen contact met de lokale bevolking, is de kans daarop minimaal", aldus Van Elswijk. Later terugkomen om de tweede test alsnog te doen, gebeurt ook niet.

VNC en pilotenbond VNV hebben een brandbrief aan KLM-directeur Pieter Elbers gestuurd, met de omroep om een eind te laten maken aan de strikte maatregelen. Nederland heeft de strengste testverplichting van Europa voor iedereen die naar Schiphol vliegt. Om onder die dubbele tests uit te komen, kiezen passagiers vaak voor luchtvaartmaatschappijen uit buurlanden en reizen het laatste stukje via trein, bus of auto - ongetest - naar Nederland.

Bloedneuzen

Volgens Van Elswijk, die naast zijn functie als VNC-bestuurslid ook senior purser bij KLM is, komt het voor dat bemanningsleden soms tientallen keren per week getest worden. Het komt voor dat stewards, stewardessen, pursers en piloten daardoor medische problemen ondervinden, zoals bloedneuzen en hoofdpijn. Ook topman Elbers zei onlangs tegen NH Nieuws dat hij vindt dat het opgelegde testbeleid van de overheid op de schop moet.

Nieuwe leverancier

Een woordvoerder van KLM laat NH Nieuws weten dat de maatschappij 'op korte termijn' met een nieuwe leverancier gaat werken voor de teststraat in het bemanningscentrum. "Deze partij heeft meer capaciteit beschikbaar, waardoor de openingstijden kunnen worden verruimd. Dit betekent dat medewerkers die gebruikmaken van antigeentesten, direct na aankomst de test kunnen doen en hier niet op een later tijdstip voor hoeven terug te keren."

Voor vliegend personeel dat vlak voor vertrek een PCR-test heeft laten afnemen, is een sneltest na terugkeer ook niet meer nodig. Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid heeft NH Nieuws laten weten dat over verdere versoepelingen van de testverplichting geen nieuws te melden valt. "We zijn er wel voortdurend over in gesprek en ontwikkelingen zullen worden gemeld."