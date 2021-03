Kabinet: detailhandel krijgt meer ruimte en zwemlessen mogen weer

Zo worden niet meer de twee klanten per verdieping, maar het aantal vierkante meters een nieuwe norm. Deze verruiming voor niet-essentiële winkels zou komende week ingaan. Daarnaast komt er een maximum aantal klanten per winkel. Ook blijft het verplicht om minstens vier uur van tevoren een afspraak te maken.



Tijdens de persconferentie sprak Rutte ook over het effect van de coronacrisis op jongeren en de kaalslag bij ondernemers. "Een lockdown in deze vorm is niet meer vol te houden. We moeten ons op de weg naar de eindstreep afvragen: wat kan er nu al en onder welke voorwaarden?"

Zwemles en sport

Het wordt weer mogelijk om vanaf 16 maart zwemles te geven aan kinderen. Het weer toestaan van zwemlessen voor kinderen is al langer een wens, zeker met de zomer in aantocht. Ouders moeten tijdens deze zwemlessen buiten wachten.

Volwassenen mogen ook volgende week weer buitensporten op anderhalve meter met maximaal vier personen. Nu mogen alleen kinderen en jongeren tot 27 jaar sporten in groepsverband.

Hoger onderwijs en horeca

Er is nog geen heropening voor hoger onderwijs en de horeca mogelijk. Het kabinet wil wel het perspectief schetsen om op die vlakken in de nabije toekomst meer mogelijk te maken, bijvoorbeeld voor het heropenen van terrassen. Ook zegt Rutte dat er plannen klaarliggen voor de reisbranche.



De overige beperkingen - zoals de avondklok - worden verlengd. Het kabinet wil wel perspectief schetsen voor de mei- en zomervakantie. "Want daar snakken we allemaal naar", aldus Rutte.

