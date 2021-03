Valt er wat te kiezen? Doe mee aan het NH Nieuws-panel verkiezingsonderzoek

NOORD-HOLLAND - Volgende week mogen we naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Wij zijn benieuwd naar jouw mening. Wat zijn volgens jou de thema's? Of ga je misschien helemaal niet stemmen. Als je nog geen lid bent van het NH Nieuws-panel, geef je dan op en doe gelijk mee!

In totaal 37 partijen doen mee, waarvan je in Noord-Holland deels of volledig op 36 daarvan kan stemmen. Maar welke geniet jouw voorkeur? En wat zijn de belangrijkste thema's. Is dat corona, of is het ook tijd om verder vooruit kijken? Hoe zit het met jouw vertrouwen in de politiek?

En ook zal het door corona dit jaar anders dan anders zijn. Je kan stemmen verspreid over drie dagen (16, 17 en 18 maart), je kan door meer mensen gemachtigd worden en als je boven de zeventig bent kan je ook per brief je stem uitbrengen. En ook je stembureau ziet er deze verkiezingen anders uit. We willen graag weten of, en zo ja, hoe je gaat stemmen?

Coronamaatregelen

Tot slot willen we graag de meningen peilen over de coronamaatregelen. Is het einde van de avondklok wat jou betreft in zicht? En is een coronapaspoort waardoor mensen weer toegang krijgen tot bijvoorbeeld concerten en sportwedstrijden een goed idee? We horen het graag, dus geef je mening!