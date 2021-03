Schrappen van lokale buslijnen zorgt ervoor dat mensen thuis blijven

NOORDKOP - De nieuwe Helderse burgemeester Jan de Boer kreeg vorige week koud de ambtsketting omgehangen, of het probleem van de bereikbaarheid van de regio werd al genoemd. Dat is niet het enige signaal waaruit blijkt dat dit probleem groot is in de Noordkop, meerdere partijen laten dat punt terugkomen in hun verkiezingsprogramma. Oud-Statenlid Marnix Bruggeman heeft zich jaren hard gemaakt voor het behoud van de lokale buslijnen: "Straks hebben we een hogesnelheidslijn, maar is er geen bus meer."

Orange Pictures Nieuws

De discussie richt zich op alle vormen van vervoer: de autowegen (verbreding van de N9 en doortrekken van de A7 naar Den Helder), de treinen (schrappen van treindiensten) en bussen (verdwijnen van buslijnen). Voor dat laatste heeft Bruggeman zich lang ingezet. "Ik vind het nog steeds heel slecht, dat zoveel buslijnen worden geschrapt." Als Amsterdammer zonder rijbewijs en auto is hij afhankelijk van het openbaar vervoer, en aangezien hij het belangrijk vond om de regio in te gaan merkte hij hoe lastig dat was. "Dan moest ik soms kilometers lopen, omdat er geen bussen reden. Mensen vergeten dat het niet alleen lastig is voor degenen die er wonen, maar ook voor de stadsmensen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. Je hebt er alleen iets aan als het een compleet systeem is. Want je kan wel in de steden komen, maar als je daarna niet verder kunt, heb je er niets aan."

Bruggeman merkte dat hij vanuit de Provinciale Staten vaak alleen stond met zijn pleidooi. "De grote meerderheid interesseerde het geen moer, die dachten vaak 'heb je die Bruggeman weer met zijn bussen'. We hebben wel zo'n tien openbare bijeenkomsten gehad, en ik weet dat we in Alkmaar in een zaal zaten met 120 mensen die stuk voor stuk heel boos waren." Gevolgen Hij vervolgt: "Het probleem is dat je moeilijk kunt zeggen wat de gevolgen zijn. Als er geen bussen meer rijden, zullen mensen misschien toch hun rijbewijs proberen te halen - of worden ze geholpen door familie en vrienden. Er zijn alleen ook mensen die voorheen met de bus ergens heen gingen en nu thuis blijven. En als je gaten gaat slaan, gaan mensen het hele netwerk niet meer gebruiken, met als gevolg nog meer lijnen die verdwijnen. Straks hebben we een miljarden kostende hogesnelheidslijn naar Berlijn, maar rijdt er geen bus meer."

Wethouder Jelle Beemsterboer staat namens het CDA op de kandidatenlijst van de komende Tweede Kamerverkiezingen en hoopt een steentje te kunnen bijdragen voor het bereikbaarheidsprobleem van de Noordkop. "Economisch gezien is het echt wel waardevol om sneller bereikbaar te zijn", benadrukt Beemsterboer. Het snel bereikbaar zijn gaat ook gepaard met veiligheid. En vooral dat ontbreekt, want 'verkeersveiligheid is een dingetje'. Vanmiddag besteden we in een reportage uitgebreid aandacht aan dit onderwerp.